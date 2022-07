Si schianta contro un palo della luce abbandona l'auto, indagini in corso

Sono in corso le indagini, da parte della Polizia Locale, per ricostruire quanto accaduto nel corso della notte appena trascorsa in via Mons. Luigi Boni. La piccola strada residenziale nel quartiere Sacca è infatti stata teatro di un singolare incidente stradale, la cui dinamica è ancora tutta da accertare.

Sono stati i residenti, stamattina intorno alle ore 6, a notare la presenza di un'auto incidentata, messa di traverso lungo la strada. la Volkswagen Golf ha centrato in pieno un palo dell'illuminazione pubblica, poi è stata abbandonata. Nessuno era infatti presente nell'auto al momento in cui il sinistro è stato notato e nessuno si è presentato in seguito.

Il mezzo è quindi stato lasciato dagli occupanti senza la richiesta di soccorso, nè tantomeno la segnalazione dei danni.

La Polizia Locale ha raccolto le testimonianze dei residenti e sta ovviamente cercando di rintracciare il proprietario del veicolo.

L'area intorno al palo della luce è stata perimetrata, visto il rischio di crollo. Ai tecnici Hera toccherà il compito di valutare se il manufatto dovrà essere rimosso oppure no.