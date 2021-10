Incidente in via Montanara, ferito uno scooterista a Sassuolo

Verso le 9.20 di questa mattina si è verificato un incidente a Sassuolo, all'angolo tra via Montanara e via Santissima Consolata. Lo scontro ha coinvolto uno scooter Piaggio Beverly che percorreva la provinciale e una Volkswagen Tiguan impegnata nell'immissione sulla strada.

Il conducente del ciclomotore è caduto a terra, riportando diversi traumi. I primi soccorsi sono stati portati da una squadra dei Vigili del Fuoco in transito, diretta ad un'attività di addestramento. Sul posto è poi intervenuta l'ambulanza: il ferito è stato caricato a bordo e trasportato all'Ospedale di Baggiovara in codice di media gravitò, per essere affidato al Trauma Team.

La Polizia Locale di Sassuolo ha svolto i rilievi del caso e gestito a viabilità.