Scontro e capottamento in via Nievo, ferita una automobilista

Incidente in tarda mattinata all'incrocio con via Allegri, dove la Punto della 44enne è entrata in collisione con un furgone

Poco dopo mezzogiorno si è verificato un incidente all'incrocio tra via Nievo e via Allegri, in zona San Faustino. Un furgone Fiat Ducato e una Fiat Punto che approcciavano l'incrocio dalle due differenti strade si sono scontrati: l'auto ha avuto la peggio e si è capottata, compiendo un giro completo e ricadendo poi sulle ruote. La velocità non certo elevata dei due mezzi ha evitato il peggio.

Nello scontro è rimasta ferita la conducente della Punto, una donna di 44 anni, che è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in ospedale. Le sue condizoni non destano preoccupazione. Illeso il conducente del Ducato.

Sul posto è intervenuta l'Infortunistica della Polizia Locale, che ha raccolto gli elementi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico è stato interrotto su entrambe le strade.