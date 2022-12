Incidente in via Nonantolana, un ferito grave e strada chiusa

Nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18.00, si è verificato un incidente fra due automobili in via Nonantolana. Lo scontro è avvenuto in zona Torrazzi, all’altezza dell’incrocio con via Bolivia e ha viste coinvolte due auto, che hanno impattato lateralmente.

Entrambi i mezzi, una Fiat Punto e una BMW X1 procedevano in direzione della periferia quando si sono scontrate secondo una dinamica e per cause ancora da accertare. A seguito dello scontro la BMW è finita all’interno del cortile di un’abitazione dopo aver sfondato una recinzione. La Fiat, invece, ha proseguito la propria corsa arrestandosi dopo circa 300 metri a margine della carreggiata.

Mentre il conducente della BMW, nonostante il forte impatto, pare non aver riportato significative conseguenze fisiche, ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo della Punto, a causa del forte impatto laterale dell’altra auto contro la portiera lato guidatore.

Il ferito è stato soccorso dal 118 ed estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, per poi essere trasportato all’Ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. Sotto shock invece l'altro automobilista

Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale di Modena. Via Nonantolana è stata completamente chiusa al traffico nel tratto compreso fra via Torrazzi e la rotatoria con la Tangenziale Rabin.