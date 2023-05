Frontale fra due auto in via Nonantolana, due feriti a Navicello

Nel primo pomeriggio di oggi due auto si sono scontrate in via Nonantolana, in zona Navicello. Dai primi riscontri pare si sia trattato di un frontale che ha coinvolto una Fiat Multipla e una Peugeot 206. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale.

A bordo dei due mezzi si trovavano due persone, un uomo e una donna che sono rimasti feriti nell'impatto. Sul posto sono accorse due ambulanze e l'auto medica del 118: i sanitari si sono occupati dei due feriti che sono stati caricati in ambulanza per poi essere trasportati all'Ospedale di Baggiovara. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita, ma la donna pare aver riportato un serio trauma cranico.

Via Nonantolana è rimasta chiusa al traffico per circa 45 minuti - l'incidente è avvenuto all'altezza del concessionario Autorama - poi la circolazione è ripresa a senso unico alternato. Si registrano code in ambo le direzioni.