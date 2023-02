Ancora un incidente in via della Pace, ferita una donna in scooter

Pochi minuti dopo le ore 13 di oggi si p verificato l'ennesimo incidente in via della Pace, spesso teatro di sinistri stradali in corrispondenza dei diversi incroci che la attraversano. Oggi è stato l'incrocio con via Guarini - forse il più critico - a fare da cornice allo scontro tra due mezzi, un'auto e uno scooter. La Vespa ha impattato contro una Volkswagen Polo lateralmente, colpendo la portiera posteriore dell'atuo: l'esatta dinamica dell'accaduto dovrà essere vagliata dalla Polizia Locale.

La donna in sella allo scooter è caduta a terra al centro dell'incrocio a seguito dello scontro, riportando alcune ferite e rimanendo immobilizzata a terra. Soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata poi trasportata in ospedale: fortunatamente non avrebbe riportato lesioni particolarmente serie.

Gli agenti della Locale, come detto, sono intervenuti per gestire i soccorsi, eseguire i rilievi e regolare il traffico, che ha subito alcuni rallentamenti specie per la necessità di far transitare con prioritariamente gli autobus Seta che percorrono proprio via Guarini.