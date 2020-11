Via della Pace, ciclista ferita dopo uno scontro violento con un'auto

Poco prima delle ore ore 18 di oggi si è verificato un incidente all'incroci tra via della Pace e via Guarini, che ha coinvolto due donne anziane. Una signora ala guida di una Daewoo Matiz che percorreva via Guarini in direzione centro ha impattato con una ciclista che stava attraversando la strada, appunto lungo via della Pace, provenendo da via Giardini.

L'impatto è stato violento e la ciclista è finita a terra dopo ave infranto il parabrezza dell'utilitaria. Sul posto ambulanza e automedica del 118, il cui personale ha prestato soccorso all'anziana, immobilizzata e poi trasferita in ospedale a Baggiovara. A dispetto della dinamica dell'impatto, le conseguenze fisiche non sono apparse preoccupanti. Illesa l'automobilista.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.