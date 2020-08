Scooter contro un'auto in via Pancaldi, grave un 55enne

Intorno alle 16.30 un maxiscooter e una Toyota Yaris si sono scontrati all'incrocio tra via Pancaldi e via Ponchielli, alla periferia est di Modena. La moto, condotta da un uomo di 55 anni, stava procedendo su via Pancaldi in direzione centro, quando ha colpito la portiera dell'auto che le si è parata davanti provenendo da via Ponchielli in direzione della via Emilia Est.

Il centauro ha riportato alcuni traumi gravi a seguito dell'impatto e della caduta ed è stato trasferito all'ospedale di Baggiovara. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

A bordo dell'auto si trovavano quattro donne, che sono state portate per accertamenti al Policlinico, ma che non hanno riportato lesioni significative.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale, che ha anche chiuso al transito via Pancaldi nel tratto interessato, in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.