Via Panni, anziana investita da un'auto sulle strisce pedonali

Un'anziana è stata investita oggi intorno alle ore 12.30 in strada Panni a Modena. Stando a quanto ricostruito, pare che la donna stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali poste in corrispondenza della fermata dell'autobus nei pressi dell'incrocio con via Coppi, proprio dopo essere scesa dal mezzo pubblico per rientrare alla sua abitazione. La signora è stata urtata da una Nissan Qashqai condotta da una donna, che procedeva in direzione di via Salvo D'Acquisto.

Fortunatamente l'impatto non è stato eccessivamente violento: l'anziana è caduta a terra riportando una ferita alla testa, ma è rimasta cosciente e collaborante. Soccorsa dal 118, è stata medicata sul posto e poi accompagnata al Pronto Soccorso di Baggiovara per accertamenti.

Sul posto per i rilievi dell'incidente è intervenuta la Polizia Locale, che ha anche regolato il traffico a senso unico alternato. Inevitabile qualche rallentamento.

Non è purtroppo la prima volta che via Panni è teatro di incidenti di questo tipo. I residenti lamentano le eccessive velocità dei veicoli lungo la strada, contraddistinta anche da stretti marciapiedi e da incroci a raso che sono inevitabilmente un elemento di rischio. Il problema della velocità elevata si porrà maggiormente anche con la realizzazione del futuro sottopasso che andrà ad eliminare il passaggio a livello della ferrovia Modena-Sassuolo: sarà eliminato un "ostacolo naturale" e questo potrebbe comportare maggiore foga da parte degli automobilisti che già non rispettano i limiti.