Ancora un incidente in via Panni, cancellata sfondata (per la terza volta)

Questa mattina intorno alle ore 9.40 si è verificato l'ennesimo incidente stradale lungo via Panni. In questo caso è stata coinvolta una sola autovettura, la cui conducente ha perso il controllo per ragioni ancora da chiarire.

La donna, alla guida di una Toyota C-HR, proveniva da strada Chiesa Saliceta San Giuliano: immettendosi in via Panni non ha sterzato, attraversando tutta la strada e fermandosi solo contro la recinzione di una casa privata, abbattendo la cancellata e il muretto.

La signora è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in ospedale in ambulanza: non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale. Purtroppo per i residenti di quella specifica abitazione: questa è la terza volta che si ripete un incidente del genere e la terza volta che i proprietari sono costretti a far riparare la recinzione. Più in generale, strada Panni si conferma teatro di numerosi incidenti, molti proprio in quel punto.