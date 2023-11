Portile e via per Spilamberto, due motocilcisti feriti in due incidenti

Questa sera poco prima delle ore 17 si è verificato l'ennesimo incidente stradale all'incrocio tra la Provinciale 16 (via per Spilamberto) e via Montanara, in località Sant'Eusebio. Un'auto che proveniva da Spilamberto si è scontrata con una moto che si immetteva sulla provinciale provenendo da San Vito: un impatto violento a seguito del quale il centauro è stato sbalzato a terra.

L'uomo è stato soccorso dal personale dell'ambulanza e dell'automedica del 118, ma fortunatamente nella caduta non ha riportato conseguenze particolarmente gravi. E' stato accompagnato per accertamenti all'Ospedale di Vignola, ma non corre pericolo di vita. Illeso anche il giovane alla guida dell'auto.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale delle Terre di Castelli, che ha dovuto temporaneamente chiudere al transito la SP16, deviando il traffico su percorsi alternativi.

Poco più tardi e a poca distanza, in strada Castelnuovo Rangone a Portile un altro motociclista è stato vittima di una caduta. Lo straniero si trovava in sella ad uno scooter quando è finito a terra all'incrocio con Stradello Gazza. Anche in questo caso è intervenuta un'ambulanza, che ha accompagnato l'uomo in ospedale, in condizioni non gravi. La Polizia Locale di Modena ha svolto i rilievi e regolato la viabilità a senso unico alternato.