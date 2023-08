Castelfranco, mototociclista ferito in un incidente in via Peschiera

Intorno alle ore 18 una moto e un'auto si sono scontrate lievemente in via Peschiera, a Castelfranco Emilia. L'impatto tra la'Alfa Romeo Stelvio e la Yamaha è stato lieve, ma sufficiente a far perdere l'equilibrio al motociclista, che è finito a terra strisciando per diversi metri sull'asfalto.

L'uomo è stato soccorso da infermieri e medico del 118, che gli hanno prestato le prime cure a bordo dell'ambulanza. Il ferito è stato poi trasportato all'ospedale di Baggiovara: fortunatamente non si trova in pericolo di vita, avendo riportato lesioni di media gravità.

Sul posto per ricostruire l'accaduto e svolgere i rilievi è intervenuta la Polizia Locale, che ha anche chiuso al transito via peschiera nel tratto compreso fra via dei Liutai e via Palestro.