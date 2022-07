Serramazzoni, due feriti in un frontale lungo via Pompeano

Oggi pomeriggio intorno alle ore 16.45 si è verificato un incidente lungo via Pompeano, strada che attraversa il territorio di Serramazzoni dalla Fondaccia verso appunto la località di Pompeano. Due auto che viaggiavano in senso opposto so sono scontrate frontalmente: un impatto abbastanza violento in seguito al quale i due mezzi sono finiti ai bordi della stretta carreggiata. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale del Frignano.

Sul posto è intervenuto il 118, supportato dall'eliambulanza. I conducenti dei due mezzi sono rimasti feriti e sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti: dalle informazioni parziali finora raccolte, le loro condizioni non sembrerebbero essere preoccupanti.

La Polizia Locale ha eseguito i rilievi e chiuso al transito via pompeano, mentre ai Vigili del Fuoco è toccato il compito di mettere in sicurezza i mezzi incidentati.