Via Marinuzzi/Respighi, ennesimo incidente all'incrocio

Questa sera l'incrocio tra via Marinuzzi/Respighi e via degli Scarlatti è stato teatro dell'ennesimo incidente. Come sempre accaduto, una mancata precedenza ha causato l'impatto tra due auto, una Kia e una Opel Combo. Lo scontro fortunatamente non è stato troppo violento.

Le persone a bordo dei due mezzi sono state medicate sul posto dall'ambulanza del 118 giunta dopo la richiesta di soccorso. Le persone coinvolte hanno riportato solo qualche contusione: tra loro anche due bambini.

I rilievi sono a cura della Polizia Locale, che sta accertando la dinamica di quanto accaduto.

Purtroppo quello specifico incrocio continua ad essere luogo di incidenti da ormai molti anni, complice anche l'alta velocità di percorrenza di via Marinuzzi/Respighi. Gli interventi messi in campo dal comune negli ultimi tempi, come la creazione di spartitraffico centrali, non sembrano per il momento essere decisivi.