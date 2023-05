Ennesimo incidente all'incrocio, ferita una donna in scooter

Questa mattina intorno alle ore 9.15 si è verificato l'ennesimo incidente in un incrocio particolarmente critico in zona Buon Pastore, quello tra via Riva del Garda e via Padova. A scontrarsi sono stati uno scooter Piaggio e un' Audi Q2. L'auto procedeva su via Riva del Garda in direzione di viale Buon Pastore quando è stata colpita lateralmente dal motorino che proveniva da via Padova e che evidentemente non ha rispettatola precedenza.

Ad avere la peggio la donna in sella al ciclomotore che ha sbattuto la testa contro il parabrezza dell'auto per poi cadere sull'asfalto. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'Ospedale di Baggiovara. Ha riportato un forte trauma, ma attualmente non si trova in pericolo di vita. Illeso invece l'uomo al volante dell'auto.

I rilievi sono a cura della Polizia Locale di Modena che ha temporaneamente chiuso al transito via Riva del Garda.