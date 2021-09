Scontro fra auto e scooter in via Sigonio, ferita una donna

Incidente all'incrocio con via Prampolini. Sul posto 118 e Polizia Locale

Via Sigonio Carlo

Intorno alle ore 18 un'auto e uno scooter si sono scontrati all'incrocio tra via Sigonio e via Prampolini. La Fiat Panda ha urtato il ciclomotore Piaggio durante una svolta e la donna in sella è caduta, riportando diverse lesioni.

Soccorsa dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica, è stata trasportata in ospedale. Non è in pericolo di vita.

I rilievi e la gestione del traffico sono stati gestiti dalla Polizia Locale di Modena.