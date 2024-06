Con lo scooter contro un albero, gravissimo un 76enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Poco prima delle ore 19 di oggi si è verificato un incidente stradale in via Stradella, nelle campagne di Formigine. Poco prima dell'incrocio con via Tognoli, mentre percorreva una semicurva un uomo in sella ad uno scooter è uscito di strada colpendo violentemente un albero.

Da una prima ricostruzione pare trattarsi di un incidente autonomo, cioè senza il coinvolgimento di altri mezzi, ma le cause non sono ancora note.

Il motociclista, un uomo di 76 anni residente a Maranello e che procedeva proprio in quella direzione, ha riportato lesioni molto serie nell'impatto con l'albero e con l'asfalto. E' stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica, e sopo essere stato intubato è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara.

Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Formigine e la strada è stata chiusa al transito, con i veicoli deviati su altri percorsi.