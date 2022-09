Finisce con la moto contro un'auto in sosta, ferito un ragazzo ai Torrazzi

Incidente oggi poco prima delle ore 18 nella zona industriale dei Torrazzi. Un giovane in sella ad una moto Ktm si è schiantato contro un'auto in sosta mentre percorreva via Torrazzi, a pochi metri dallo svincolo con la Tangenziale.

Il ragazzo ha perso il controllo per cause al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto. Secondo alcuni testimoni, il centauro avrebbe sterzato bruscamente per evitare un'auto che gli stava attraversando la strada, ma saranno i rilievi e i resoconti a confermare l'esatta dinamica.

L'impatto con l'auto parcheggiata è stato violento, tanto che la Fiat Panda è stata spinta avanti di almeno 5 metri. Il giovane è finito a terra riportando diverse lesioni agli arti, ma è rimasto cosciente e lucido. Sul posto sono giunte l'ambulanza e l'automedica del 118: dopo le prime cure il ragazzo è stato trasferito all'Ospedale di Baggiovara. Non si trova in pericolo di vita.

Illeso anche un automobilista che si trovava proprio nei pressi dell'incidente e che è stato sfiorato dai veicoli protagonisti dell'impatto.