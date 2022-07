Scontro in via Vignolese, auto nel fosso e un conducente ferito

Pochi minuti prima delle 12.30 due auto sono state protagoniste di una violenta collisione in strada Vignolese. E' accaduto fra il capoluogo e San Damaso, all'altezza dell'incrocio con strada Baccelliera.

Secondo la prima ricostruzione fornita dai testimoni, sarebbe stata una Nissan Micra che usciva da strada Baccelliera per immettersi sulla Vignolese a centrale una Fiat Panda che procedeva sulla Provinciale in direzione di San Damaso. La Panda avrebbe cercato di evitare l'impatto, ma sarebbe stata colpita sul fianco destro, finendo per carambolare nel fosso sul lato sinistro della carreggiata.

Il conducente dell'auto capovolta, un giovane, è stato soccorso dai testimoni e fortunatamente è riuscito ad uscire con le proprie gambe dall'abitacolo, senza riportare lesioni di sorta, se non un forte spavento. Peggio è andata al conducente della Nissan, il quale è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale per accertamenti. Avrebbe tuttavia riportato solo una lesione superficiale.

Per regolare il traffico ed eseguire i rilievi è sul posto la Polizia Locale di Modena. All'altezza del sinistro si segnalano rallentamenti in ambo i sensi di marcia.