Travolto da un'auto sulle strisce, grave un giovane in via Vignolese

Nella primaserata di oggi, intorno alle ore 20.00, un giovane pedone è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. E' accaduto in via Vignolese, all'altezza del ristorante Gambero Rosso: secondo quanto riportato dai testimoni il ragazzo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato urtato violentemente dall'auto di un fattorino che procedeva in direzione della periferia. Il giovane, sulla ventina, ha impattato contro il parabrezza del veicolo per poi ricadere sull'asfalto a circa 5 metri dal punto dell'impatto.

Il ferito è apparso in gravi condizioni a causa dei diversi traumi riportatied è stato soccotso dai sanitari e dal medico del 118. Immobilizzato, caricato in ambulanza e stabilizzato, è poi stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara. E' rimasto sempre cosciente e non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia Locale di Modena ha chiuso al transito via Vignolese per circa 45 minuti. Sono in corso i rillievi per accertare la dinamica di quanto accaduto.