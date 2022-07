Carambola fra tre auto in via Vignolese, due feriti a San Damaso

Questa mattina pochi minuti dopo le 9:00 si è verificato un incidente, l'ennesimo, lungo via Vignolese alle porte di San Damaso. Tre automobili sono rimaste coinvolte in un carambola la cui dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale. Lo scontro è avvenuto all'altezza del negozio Pittarosso.

Ad avere la peggio le due persone a bordo di una Toyota Yaris, un uomo e una donna che sono stati estratti dall'abitacolo dai sanitari e dal medico del 118 con il supporto dei pompieri. Entrambi sono stati caricati in ambulanza per essere poi trasporttai in ospedale: fortunatamente le loro condizioni non paiono particolarmente gravi.

Di fatto illesi gli automobilisti a bordo delle altre due auto finite nel fosso, una Mini Cooper, Kia Picanto.

Inevitabili i dasagi alla circolazione. Il tratto di via Vignolese dove si è verificata la carambola è stato chiuso al traffico e i veicoli sono stati deviati sulla strada che corre parallela alla Provinciale. Si registrano lunghe code in ambo le direzioni.