Ancora un frontale in via Muzza, tre persone ferite

Questa sera, poco prima delle ore 20, si è verificato un incidente lungo via Muzza, la Provinciale che collega Ravarino a Camposanto, al confine con il bolognese. Due auto, una Peugeot e una Nissan, si sono scontrate semifrontalmente all'altezza dell'incrocio con via Giliberti, nella zona di Stuffione.

Una volta lanciato l'allarme da parte degli altri automobilisti, i soccorsi si sono precipitati sul luogo dell'incidente. Tre le persone ferite: una di queste è stata estratta dalle lamiere del mezzo uscito di strada (in foto) grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e affidata ai sanitari del 118. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, che ha preso in carico il paziente più grave e lo ha portato in volo all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Ferite molto lievi per le altre due persone coinvolte, accompagnate per accertamenti al Pronto Soccorso di Mirandola.

I rilievi sono a carico della Polizia Stradale e la strada è stata chiusa al transito.

Si tratta purtroppo di un'arteria non nuova a incidenti di questo tipo. Nello stesso esatto punto si era verificato un analogo scontro frontale da ultimo nell'agosto scorso.