Incidente in viale Autodromo, al volante un 24 enne senza patente

Non aveva mai conseguito la patente e quindi non poteva mettersi al volante, invece stava guidando un’auto un 24enne individuato dalla Polizia locale di Modena dopo un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Il giovane è stato sanzionato per oltre 5mila euro, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo a seguito del sinistro, avvenuto intorno alle 19 di lunedì 3 maggio in viale Autodromo.

Come ricostruito dall’Infortunistica, la Peugeot 206 condotta dal 24enne, originario della Romania e residente in Austria, si è scontrata con la Renault Clio guidata da una 20enne modenese nei pressi del parcheggio di McDonald's. Sul posto sono arrivate le pattuglie del Comando di via Galilei e sono stati avviati gli accertamenti di legge finalizzati a determinare le cause del sinistro; come da prassi, gli operatori hanno chiesto anche i documenti ai due conducenti, rimasti illesi, ma il 24enne non possedeva alcun titolo di guida.

Al giovane è stata quindi contestata la violazione dell’articolo 116 del Codice della strada che prevede un verbale di 5.110 euro (una cifra che, se pagata entro 5 giorni, viene ridotta del 30 per cento). Inoltre, è stata applicata la misura del fermo amministrativo per tre mesi del veicolo e di conseguenza la Peugeot, immatricolata in Austria, è stata trasportata in un luogo di custodia dopo il ritiro temporaneo della carta di circolazione. Se nel prossimo biennio l’automobilista dovesse incorrere nuovamente nell’infrazione, rischierebbe l’arresto fino a un anno e la confisca amministrativa del mezzo.