Tampona un'auto e perde le staffe, ammanettato e accompagnato in ospedale

Un comune tamponamento ha avuto conseguenze impreviste ieri nel tardo pomeriggio in viale Autodromo. E' accaduto intorno alle 19, quando un 30enne alla guida di una Kia ha colpito la Fiat Stilo che lo precedeva: entrambi i veicoli procedevano in direzione della periferia e l'impatto è avvenuto a pochi metri dal semaforo di via Nobili. Lo scontro non è stato particolarmente violento, ma ad avere la peggio è stato il 58enne straniero al volante della Fiat, che ha risentito del contraccolpo ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

Il 30enne, italiano e residente in città, è uscito illeso dall'abitacolo, ma ha avuto una reazione incontrollata e violenta. Il giovane ha infatti perso la testa, inveendo contro l'altro guidatore e contro i sanitari, fino a scaricare la propria rabbia contro la sua stessa auto, sfondando uno dei finestrini posteriori (in foto) con un pugno e ferendosi ad una mano.

L'automobilista è stato contenuto dall'arrivo degli agenti della Polizia Locale, che hanno tentato di riportarlo alla calma, insieme ad amici e parenti a far da mediatori. Il 30enne tuttavia era furibondo ed è stato necessario placarlo a terra ed ammanettarlo. Gli agenti hanno poi atteso l'arrivo di una seconda ambulanza, sul quale il giovane è stato caricato a forza per poi essere accompagnato al Pronto Soccorso, dopo aver ritrovato uno stato di calma tale da non mettere in pericolo gli operatori sanitari.

Le pattuglie dell’Infortunistica della Polizia locale hanno avviato gli accertamenti, ancora in corso, sulla dinamica del sinistro, mentre si stanno valutando anche possibili conseguenze per il comportamento del 30enne, che al momento non ha subito denunce.