Viale Caduti sul Lavoro, due pedoni investiti da un'auto mentre attraversano

Poco prima delle 18 di oggi si è verificato un incidente in viale Caduti sul Lavoro, a Modena Est. Due pedoni che stavano attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali all'incrocio con via Strauss sono stati investiti da un'auto, una Porsche Cayenne condotta da un uomo che procedeva in direzione della via Emilia.

I due uomini, sulla settantina, sono rimasti a terra dopo l'impatto con il veicolo e sono stati soccorsi dal 118, intervenuto con due ambulanze e l'automedica. Entrambi sono stati stabilizzati sul posto e poi trasportati in ospedale in codice di media gravità.

Qualche disagio al traffico per consentire soccorsi e rilievi dell'incidente, che sono in capo alla Polizia Locale.