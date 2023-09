Incidente in viale Caduti sul Lavoro, ferito seriamente un motocilcista

Intorno alle ore 9 di questa sera viale Caduti sul Lavoro è stato teatro di un nuovo incidente stradale. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Banchieri, di fronte alla pizzeria: da una prima ricostruzione fornita da alcuni testimoni, pare che la moto provenisse da via Emilia, mentre la Fiat fosse intenta in una svolta, proprio per imboccare la via laterale.

L'impatto è stato violento e il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. Soccorso da un'ambulanza del 118, il paziente è stato caricato a bordo e spostato dal luogo dell'incidente, salvo poi ricevere il consulto di del medico, che lo ha raggiunto durante il trasporto verso l'ospedale. Al momento non si conoscono le esatte condizioni del centauro, che ha riportato un forte trauma, perdendo anche sangue.

L'Infortunistica della Polizia Locale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. ++ Seguiranno aggiornamenti ++