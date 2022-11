Travolta da un'auto in Viale Tassoni, grave una donna

Intono alle 13.30 di oggi si è verificato un incidente all'incrocio tra Viale Tassoni e via Riccoboni. Un'auto che si immetteva sul viale ha urtato una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali in corrispondenza del semaforo. Dopo l'impatto con il veicolo, la signora è caduta a terra riportando una ferita alla testa e altre lesioni.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla ferita, per poi caricarla a bordo e trasferirla in Ospedale. La donna ha riportato un trauma cranico abbastanza significativo, ma è rimasta cosciente e non parrebbe in pericolo di vita.

I rillievi sono a cura della Polizia Locale di Modena, che ha chiuso al transito Viale Tassoni, deviando il traffico su via Riccoboni e poi su Corso Vittorio Veneto.