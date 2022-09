San Damaso, sei feriti nell'ennesimo incidente in via Vignolese

Questa mattina intorno alle ore 10.30 si è verificato l'ennesimo incidente in via Vignolese, alle porte dell'abitato di San Damaso. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto davanti al tratto dell'area artigianale, come purtroppo avviene con preoccupante regolarità.

Da una prima ricostruzione, parrebbe che una Fiat 500 XL e una Opel Corsa si siano scontrate semifrontalmente, coinvolgendo poi nella carambola una Fiat Croma, che è finita nel fosso. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale.

Il bilancio complessivo è di sei persone ferite, prese in carico dalle ambulanze del 118 inviate sul posto. Ad avere la peggio una donna di 52 anni, che viaggiava insieme al marito su una delle auto. La signora è stata portata all'ospedale di Baggiovara e affidata al Trauma Team. Non corre pericolo di vita. Lesioni lievi per gli altri viaggiatori: il marito della donna e due padri con i rispettivi bambini (di 10 e 12 anni) che si trovavano sulle altre due auto.

La Polizia Locale di Modena ha chiuso al transito la Vignolese per oltre due ore in modo da eseguire i rilievi e svolgere la pulizia della sede stradale e la rimozione dei mezzi. Il traffico è stato deviato sulla strada che corre parallela alla Provinciale.