Auto perde il controllo in Autobrennero, due feriti gravi

Due persone che viaggiavano a bordo una Alfa Romeo sono rimaste seriamente ferite in un incidente che si è verificato intorno alle ore 17 di oggi in A22. L'auto fuori controllo si è schiantata contro il guardrail in modo violento, per poi fermarsi al centro della carreggiata. Non risultano altri veicoli coinvolti. E' accaduto in corsia nord, un chilometro dopo il casello di Carpi.

I sanitari del 118, con il supporto dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti per prendersi cura dei pazienti. Un uomo e una donna sono rimasti feriti seriamente: lui è statao portato in codice rosso la Maggiore di Bologna grazie all'intervento dell'elisoccorso, lei è stata accompagnata a Baggiovara con lesioni meno preoccupanti.

Sul posto la Polizia Stradale, che ha temporaneamente chiuso al transito l'Autobrennero. Si sono formate lunghe code, che si sono risolte soltanto intorno alle ore 20.30.