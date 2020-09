Ubriaco si ribalta con l'auto poi aggredisce i carabinieri, bloccato con lo spray

Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Sassuolo sono intervenuti per un incidente avvenuto a Prignano sulla Secchia, che ha tuttavia avuto risvolti ben più gravi. Nell’affrontare una curva il conducente di una Fiat aveva perso il controllo, ribaltandosi e finendo sul marciapiede e contro alcune autovetture in sosta.

Il conducente, pressochè illeso, è apparso subito in chiaro stato di ubriachezza. All’arrivo dei militari non ha esitato ad inveire contro di loro, minacciandoli di morte e minacciando di morte anche i proprietari delle autovetture da lui danneggiate, che nel frattempo erano scesi in strada.

Nel corso delle operazioni ha opposto resistenza scagliandosi contro i carabinieri e sdraiandosi al centro della carreggiata.I militari sono stati strattonati e hanno riportato lievi abrasioni, ma l'uomo era talmente fuori controllo che è stato becessario l’utilizzo dello spray al peperoncino per contenerlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante il trasporto in caserma l'ubriaco ha colpito con calci e pugni le portiere della "gazzella", danneggiando le parti interne, il vetro deflettore e lo sportello. L'alcoltest ha fatto segnare 1,30 g litro: ai militari non è restato altro che arrestarlo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e guida sotto l’influenza dell’alcol.