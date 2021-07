Rovereto di Novi, morto il 16enne investito mentre era in bici

Si è spento nelle scorse ore all'Ospedale Maggiore di Bologna Niccolò Petenatti, di soli 16 anni. Il ragazzo è stato vittima di un incidente avvenuto a Rovereto di Novi in via Chiesta Nord (SP11) nella serata di ieri, poco dopo le ore 21. Mentre procedeva in sella alla propria bici in direzione di San Possidonio, in prossimità dell'intersezione con via Mazzarane. Il giovanissimo ciclista è stato urtato da un'auto ed è finito a terra, riportando traumi gravissimi.

Soccorso dal 118, è stato trasferito all'Ospedale Maggiore in eliambulanza: i tentativi dei medici di salvarlo si sono però rivelati vani e il ragazzo è deceduto presso il nosocomio.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale delle Terre d'Argine.