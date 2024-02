Incidente in via Giardini, gravissimo un ciclista dopo lo scontro con un'auto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina poco prima delle ore 12 si è verificato un grave incidente in via Giardini, nella zona artigianale di Ubersetto di Fiorano. Secondo quanto ricostruito in prima battuta, un ciclista che procedeva in direzione di Fiorano è stato investito da una Opel Meriva che viaggiava nella stessa direzione. E' accaduto nei pressi dell'incrocio con via Montegrappa. Ancora da capire l'esatta dinamica dello scontro, sul quale sta facendo luce la Polizia Locale fioranese.

A seguito della caduta il ciclista, un uomo di 49 anni di origine algerina, ha riportato lesioni molto gravi, E' stato soccorso dal personale sanitario e dal medico del 118, per poi essere intubato e trasferito in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sarebbero critiche e si trova ricoverato in prognosi riservata.

A bordo dell'auto si trovavano due uomini, che non hanno riportato conseguenze. Sul posto è giunta come detto al Polizia Locale, che ha interrotto il traffico per consentire i primi rilievi, per poi regolare la circolazione in via Giardini a senso unico alternato.