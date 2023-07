Urta uno scooterista in largo Moro e fugge in auto, caccia al pirata

Questa mattina intorno alle ore 13 si è verificato un incidente, apparentemente lieve, in largo Moro, alle porte del centro di Modena. Uno scooter e un'auto si sono urtate e il motociclista è ferito a terra. L'automobilista, tuttavia, anzichè fermarsi a prestare soccorso si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

L'incidente è avvenuto di fronte all'Istituto "Corni", tra un'auto che proveniva da via Berengario e uno scooter Piaggio che si immetteva in largo Moro da viale Tassoni. Secondo la ricostruzione di una testimone, le traiettorie dei due mezzi hanno converso fino all'impatto. Uno scontro che è stato lieve, ma sufficiente a far perdere l'equilibrio all'uomo in scooter, che è finito sull'asfalto. L'auto invece si è dileguata proseguendo verso via Emilia Ovest.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, seguita dall'automedica, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Il ferito è stato soccorso e caricato in ambulanza per poi essere trasferito all'Ospedale di Baggiovara. Ha riportato una grave frattura esposta alla caviglia sinistra, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

La Polizia Locale ha effettuato i primi rilievi e avviato immediatamente le indagini per rintracciare il veicolo pirata. L'immissione in largo Moro da via Berengario e via Emilia centro è stata momentaneamente interdetta al traffico.