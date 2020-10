Incidente e autocisterna in fiamme, una vittima e Autosole chiusa

Poco prima delle ore 12:30 si è verificato un gravissimo incidente in Autosole, proprio al confine tra Modena e Bologna, dove due mezzi sono venuti a contatto in corsia sud. Uno dei due trasportava rifiuti mentre l'altro è un'autocisterna che conteneva benzina. Quello dei rifiuti si è incendiato completamente, la cisterna di benzina fortunatamente è rimasta integra.

I vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi provenienti dal comando di Bologna e con l'appoggio di un autobotte da Modena. Presenti dunque tre squadre e svariate autobotti tra cui anche quella da 25mila litri. Il 115 ha provveduto allo spegnimento del rogo e alla delicata messa in sicurezza del carburante nella cisterna.

Purtroppo si registra una vittima, il conducente di uno dei due mezzi, l'altro ferito affidato alle cure dei sanitari del 118.

L'autostrada è stata completamente chiusa al traffico. Per chi va in direzione Bologna si consiglia di uscire a Modena Sud e percorrere la via Emilia, per chi va in direzione Nord si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale e di procedere sempre sulla via Emilia fino a Modena.

La chiusura della A1 sta avendo conseguenze molto pesanti anche sulla viabilità locale, con lunghe code in via Emilia, via Vignolese e intorno a Modena Nord, compreso lo svincolo con la A22. Seguiranno aggiornamenti

