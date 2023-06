Camion si ribalta in A1 e invade la corsia opposta, caos tra Modena e Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Modena sud e Valsamoggia all'altezza dell'abitato di San Cesario, si è verificato un incidente stradale che sta bloccando la viabilità a partire dalle 14 circa. Sono rimaste coinvolte tre auto ed un camion, la cui motrice è finita contro il new-jersey centrale, con una perdita di carico consistente in fibre di alluminio. Il traffico defluisce su una corsia per senso di marcia.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Si registrano code fino a 8 km in ambo le direzioni ed è in atto la distribuzione dell'acqua ai viaggiatori fermi in colonna, in attesa del recupero dei mezzi e della possibilità di riaprire un maggior numero di corsie. ++ Seguiranno aggiornamenti ++

Agli utenti in viaggio verso Milano e provenienti da Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale e di rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS9 Via Emilia.

Agli utenti in viaggio verso Milano ma provenienti da Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la SP569 Bazzanese, seguire la SS9 Via Emilia e rientrare a Modena Sud.

Per gli utenti diretti a Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Modena Nord e di rientrare a Valsamoggia dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS9 Via Emilia.