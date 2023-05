Muletto cade da un camion e centra un furgone sullo svincolo della tangenziale

Rischio davvero enorme per un automobilista che oggi intorno alle ore 17.30 stava percorrendo lo svincolo 12 della Tangenziale di Modena, quello che permette di raggiungere il Cimitero di San Cataldo e Ponte Alto. L'uomo alla guida di un furgoncino ha cisto cadere di fronte a se un muletto, trasportato su di un camion ed evidentemente fissato in modo insufficiente per reggere alla forza della percorrenza della curva.

Il conducente non ha potuto evitare l'ostacolo che gli si è parato davanti improvvisamente e lo ha centrato con il furgone, nella parte anteriore lato conducente. Fortunatamente l'impatto non è stato molto violento.

L'automobilista è stato soccorso dal 118 e poi accompagnato in ospedale, ma non ha portato conseguenze particolarmente serie.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, per eseguire i rilievi e sovrintendere al recupero del muletto da parte della ditta che lo stava trasportando. Una parte dello svincolo è stata chiusa e il traffico deviato.