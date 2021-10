Contromano a zig-zag, urta 20 auto prima di essere fermata

E' accaduto ieri sera in via Bellini, dove è stata ritirata la patente ad una automobilista a bordo di una microcar

Ieri sera intorno alle ore 22 una automobilista alla guida di una microcar si è resa protagonista di una manovra che ha comportato una serie di danni in via Bellini, zona Musicisti. La donna ha infatti imboccato la strada contromano, procedendo a zig zag: così facendo ha urtato une ventina di auto in sosta su entrambi i lati della strada, danneggiandole in vario modo.

Su segnalazione dei residenti alle forze dell'ordine, la giovane è stata poi bloccata dall'arrivo in forze della Polizia di Stato. E' poi intervenuta la Polizia Locale con l'ufficio mobile dell'Antinfortunistica, che ha svolto i rilievi del caso.

La guidatrice, in evidente stato di alterazione, si sarebbe rifiutata di sottoporsi ai test per l'accertamento del tasso alcolemico o dell'assunzione di stupefacenti. Le è quindi stata ritirata la patente. Per verificare le sue condizioni è giunta in via Bellini anche un'ambulanza del 118.