Auto nel fosso, un ferito nelle campagne di Mirandola

Ieri intorno alle ore 18.15 si è verificato un incidente stradale nelle campagne intorno a Mortizzuolo di Mirandola. Una Mercedes Classe A vecchio modello è finita infatti fuori strada mentre percorreva via Guidalina, in prossimità dell'incrocio con via Viazzola. Il veicolo è caduto nel fosso al margine della carreggiata in corrispondenza di una curva. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, dovuto ad una perdita di controllo da parte del conducente.

La persona al volante è rimasta ferita in modo serio ed estratta dall'abitacolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, che l'hanno pi affidata al 118. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso da Bologna. Il ferito è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità e non si trova in pericolo di vita.

I rilievi del sinistro e la viabilità sono stati gestiti dalla Polizia Locale di Mirandola.