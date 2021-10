Grave tamponamento tra auto e furgone, due feriti a Campogalliano

Intorno alle 15.30 di oggi due veicoli si sono scontrati lungo via Reggio, nelle campagne di Campogalliano. Coinvolti una Fiat Panda e un furgone con cassone: da una prima ricostruzione, ancora da confermare, l'utilitaria sarebbe stata tamponata dal furgone mentre si apprestava a svoltare in un passo. Entrambi i mezzi sono usciti di strada, capottandosi in un campo a margine della carreggiata, all'altezza di via Bertoli.

Sul posto sono intervenuti in forze i soccorsi; ambulanze ed elisoccorso del 118, insieme ai Vigili del Fuoco. Feriti la donna a bordo della Panda e l'uomo al volante del furgone, che è stato estratto dal mezzo grazie all'intervento dei pompieri per poi essere trasportato in ospedale dall'elicottero. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni.

Via Reggio è stata chiusa al transito per permettere soccorsi e rilievi del sinistro, a cura della Polizia Locale.