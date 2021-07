Scontro e capottamento in via Respighi, due automobilisti feriti

Violento impatto all'incrocio con via Da Palestrina. Una donna e un giovane portati in ospedale. Disagi alla circolazione

/ Via Ottorino Respighi

Intorno alle ore 13 una Mercedes classe A e una Fiat Punto si sono scontratre all'incrocio tra via Respighi e via Da Palestrina. Un impatto violento, sulla cui esatta dinamica si dovrà fare luce, che ha portato la Mercedes a finire su un marciapiede e la Punto a ribaltarsi contro un edificio.

I due occupanti delle auto sono stati soccorsi dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. La donna a bordo dell'auto ribaltata è stata estratta e caricata in ambulanza, mentre il giovane sull'altro mezzo l'ha seguita autonomamente. Entrambi sono stati portati all'Ospedale di Baggiovara, ma non sono in pericolo di vita.

I rilievi sono a cura della Polizia Locale, che ha anche chiuso al transito via Da Palestrina, in attesa del recupero dei mezzi incidentati.

A farne le spese è stata anche la pizzeria La Perla, la cui vetrata è stata danneggiata dopo che le auto vi hanno impattato contro.