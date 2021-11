Terribile scontro fra auto e scooter, due morti a Nonantola

Tragedia di prima mattina sulle strade di Nonantola. L'ennesimo grave incidente si è infatti verificato intorno alle ore 7 lungo via di Mezzo, la strada che congiunge il capoluogo con la frazione di La Grande, già teatro di molti sinistri stradali.

Per ragioni ancora da ricostruire, un'automobile e uno scooter sono entrati in collisione e dopo l'impatto sono carambolati nei campi a margine della carreggiata. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'intersezione con via Ferrarona e si è rivelato fatale per i conducenti di entrambi i mezzi.

Sul posto è intervenuto il 118, insieme ai Vigili del Fuoco. Inutili i tentativi di rianimare le due persone, una donna di 58 anni e un uomo di 44, morti sul colpo.

Rilievi da parte dei Carabinieri. Seguiranno aggiornamenti