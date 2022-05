Ciclista colpita da un camion, è in Terapia Intensiva

Intorno alle ore 8.30 di oggi si è verificato un grave incidente a Formigine. Una donna in sella alla propria bicicletta è stata urtata da un mezzo pesante e trascinata: è accaduto in via Ferrari, all'altezza del campo sportivo di via dello Sport.

La donna, una 55enne, ha riportato lesioni molto gravi ed è stata soccorsa dal 118, con l'assistenza dell'automedica. Trasportata all'ospedale di Baggiovara, si trova ricoverata in Terapia intensiva e in prognosi riservata,

Sul posto per accertamenti la Polizia Locale.