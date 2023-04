Scooter contro bici, due feriti in via Vignolese e strada chiusa

Erano circa le 20.30 quando uno scooter MP3 Piaggio e una bicicletta si sono scontrate in via Vignolese. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Costrignano: lo scooter procedeva in direzione della periferia, mentre non è chiaro al momento dove si trovasse la bicicletta. Saranno gli agenti della Polizia Locale ad accertare l'esatta dinamica.

Ciclista e motociclista, due uomini sono finiti a terra insieme ai rispettivi mezzi e sono stati soccorsi dal 118, intervenuto con due ambulanze e con l'automedica. Ad avere la peggio il ciclista, mentre i centauro ha riportato all'apparenza lesioni meno significative. Entrambi sono stati caricati in ambulanza e poi trasportati all'ospedale di Baggiovara. Non sono in pericolo di vita.

La prima fase dei soccorsi è stata agevolata da una pattuglia della Volante, intervenuta per deviare il traffico. La Polizia Locale ha poi preso in carico sia i rilievi del sinistro che la gestione della viabilità. Via Vignolese è stata chiusa al transito, con i veicoli deviati sulle strade laterali.