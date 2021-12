Strada ghiacciata e tre incidenti, cavalcavia Cialdini chiuso per oltre 2 ore

Una serie di incidenti si è verificata questa mattina lungo il cavalcavia Cialdini. Come già accaduto negli anni passati la causa sarebbe da ricercare nel manto stradale ghiacciato. Tra le ore 6.30 e le ore 7.00 si sono susseguititre diversi episodi. Due auto si sono scontrate lungo la rampa lato periferia e poco dopo un auto ha perso il controllo nello stesso punto andando a colpire un monopattino che si trovava sul marciapiede. Alla base della rampa opposta, all'incrocio con via IV Novembre, altre due auto si sono scontrate in modo lieve.

Sul posto è intervenuto il 118, ma nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso.

Vista la situazione e la pericolosità della strada la Polizia Locale ha optatoper la chiusura completa del cavalcavia. Dopo la rimozione dei mezzi incidentati e il passaggio dello spargisale, alle ore 9.15 il cavalcavia è stato riaperto al traffico. Inevitabile la congestione della circolazioneper oltre 2 ore in quella zona di città.