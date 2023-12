Causano incidenti dopo aver assunto droga, denunciati due automobilisti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, hanno proceduto a segnalare alla Procura della Repubblica di Modena un 24enne ritenuto responsabile del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e lesioni personali colpose. Il giovane, alla guida di un’autovettura, era stato coinvolto in un sinistro stradale avvenuto in Soliera la notte del 28 ottobre, nel corso del quale 5 persone avevano riportato lesioni personali, tra cui una con prognosi di 40 giorni. I

n quella circostanza era stato sottoposto ad accertamenti tossicologici il cui referto, pervenuto nelle giornata di ieri, ha permesso di accertare che l’interessato aveva guidato sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per analoghi fatti i Carabinieri della Stazione di Castelvetro di Modena,hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di un 25enne per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, il giovane alla guida di un’autovettura era stato coinvolto in un sinistro stradale avvenuto in Solignano sul Panaro la sera del 30 settembre ed era stato sottoposto ad accertamenti tossicologici.