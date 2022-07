Auto finisce nel fosso a Nonantola, uomo ferito e incastrato all'interno

Intorno alle 9.30 di questa mattina si è verificao un incidente in via Guercinesca est, nelle campagne di Nonantola. Una Citroen Berlingo che procedeva in direzione di La Grande è scivolata nel fosso al margine destro della carreggiata finendo per capovolgersi.

All'interno si trovava una coppia, uomo e donna. La signora è uscita indenne con le proprie gambe, mentre l'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo compresso dall'impatto con il terreno. Sul posto è accorso il 118 che ha richiesto anche il supporto dell'eliambulanza. E' stato però necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco per poter estrarre il ferito: dopo ben 40 minuti di impegno da parte dei pompieri l'uomo è stato estratto e poi caricato sull'ambulanza per essere portato in ospedale. Non si trova in pericolo di vita.

Via Guercinesca Est è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente e i rillievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale dell'Unione del Sorbara. Ancora in fase di ricostruzione l'esatta dinamica di quanto accaduto: si cerca un automobilista presente al momento dell'incidente ma che alcuni testimoni giunti in seguito hanno visto allontanarsi anzitempo.