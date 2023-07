Tre incidenti intorno alla città, mattina di disagi sulle strade

E' stato un inizio di giornata decisamente travagliato per chi si è messo alla guida nella zona di Modena. Tre diversi incidenti hanno infatti causato danni e code in tre punti chiave della viabilità intorno al Capoluogo.

Il primo incidente ha visto lo scontro semifrontale tra due auto in strada Bellaria (Nuova Estense). I due mezzi si sono scontrati circa all'altezza dell'incrocio con strada Martiniana.Sul posto il 118 e la Polizia Locale, che oltre ai rilievi ha gestito il traffico fortemente congestionato tra Modena e Montale.

Quasi contemporaneamente, sempre intorno alle 7.45, si è verificato un altro incidente lungo la Tangenziale in zona Industriale Modena Nord (nei pressi dell'uscita 8 in direzione Milano). Anche in questo caso si sono registrate lunghe code in ambo le direzioni fin verso le 9.30.

Intorno alle 8.15, invece, tre auto si sono tamponate violentemente lungo la Modena-Sassuolo, poco prima dello svincolo di Baggiovara in direzione Sassuolo. Insieme al 118 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Al momento si registrano due chilometri di coda, esclusivamente in direzione Sud. Nei tre incidenti diverse persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente nessuna ha riportato conseguenze gravi.

Da segnalare inoltre rallentamenti sul cavalcavia di via Lamarmora (Canaletto) a causa dei lavori di riasfaltatura