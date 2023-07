Incidente in via Vignolese, "parcheggia" sopra tre auto in sosta

Curioso incidente stradale poco prima delle ore 15.00 di oggi in via Vignolese. Una Volvo XC70, che procedeva in direzione del centro, città ha provocato un incidente con svariati danni, urtando tre auto in sosta all'altezza del civico 637, non lontano dall'incrocio con via Campi.

L'automobilista è letteralmente salito sopra le auto parchggiate e il suo veicolo è rimasto pericoloramente in bilico. Fortunatamente il conducente è uscito dall'abitacolo con le proprie gambe senza aver apparentemente riportato conseguenze fisiche.

Sul posto è interventuta un'aumbulanza del 118 insieme ai Vigili del Fuoco. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi che saranno la base per quella che si preannuncia una cospiqua questione assicurativa. La viabilità procede in modo regolare.