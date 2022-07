Incidenti con automobilisti in stato di ebbrezza, saltano due patenti a Carpi

Due patenti ritirate, con denuncia dei titolari per guida in stato d’ebbrezza, sono il risultato di due interventi della Polizia Locale in seguito a incidenti stradali nel territorio di Carpi.

Nel primo caso, gli agenti sono stati chiamati per il rilievo di sinistro stradale dove un soggetto coinvolto manifestava sintomi da abuso di sostanze alcooliche: gli esiti dell’etilometro hanno poi confermato un valore di alcool nel sangue doppio rispetto quanto consentito dal Codice della Strada.

In un altro intervento, per un veicolo uscito di strada, il conducente ha rifiutato di sottoporsi alla prova con etilometro.

In entrambi i casi, la Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine ha ritirato immediatamente la patente di guida ai conducenti, e li ha deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per il reato di guida in stato d’ebbrezza.