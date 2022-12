Incidenti nella notte: un'auto nel fosso e una in fiamme

Notte di interventi per i Vigili del Fuoco dapprima impegnati poco dopo le 21 in via 1 maggio a San Felice sul Panaro in località San Biagio. Qui un'auto è uscita di strada per finire poi nel fossato adiacente la carreggiata.

I Vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno estratto dall'abitacolo una persona infortunata. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri per tutti i rillievi del caso. *

Un'altra squadra dei Vigili del Fuoco è invece intervenuta verso le 23 a Formica di Savignano, in via Claudia dove dopo un scontro tra due auto una di queste si è incendiata.

Una persona risulta ferita a seguito dell'incidente assistita subito dai sanitari del 118. Nessuno invece è rimasto coinvolto nel rogo dell'auto.